見母被性侵少年勇搏兇手 頭骨慘被打凹住院19個月後亡

2018-12-08 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯北德文斯克（Severodvinsk）有位16歲青少年克拉比文（Vanya Krapivin），去年有次放學回家時，目睹37歲鄰居普羅寧（Roman Pronin）正企圖性侵自己的母親，遂持啞鈴營救，不料卻被對方打成重傷且頭骨碎裂凹陷 ，歷時19個月的治療後，4日不幸撒手人寰。

綜合外媒報導，克拉比文母親娜塔莉亞（Natalia Krapivina）當時遭普羅寧砍27刀，渾身是血地被對方強壓在地，不斷發出慘叫聲，克拉比文見狀，手持一個3公斤啞鈴與普羅寧搏鬥，但仍不敵對方。普羅寧搶走啞鈴重擊克拉比文頭部，後來普羅寧認定娜塔莉亞母子斷氣，便匆忙逃去。

其他鄰居聽到慘叫和打鬥聲後趕抵現場，並將他們送醫搶救。克拉比文頭骨碎裂凹陷、昏迷，醫生替他切除部分大腦保命，但仍昏迷9個月，而娜塔莉亞則保住一命。

克拉比文今年3月逐漸恢復意識，6月時能認出醫護人員、張嘴吃流質食物，原以為克拉比文傷勢能逐漸轉好，但卻在10月時感染流感，病情急轉直下，於本月4日病逝。

娜塔莉亞對此相當自責，怕看到兒子傷勢會崩潰，因此僅到院探病2次，且在克拉比文住院期間，靠著酗酒麻痺自己，目前尚未對兒子的死發表聲明。因此宗事件，法官已依蓄意謀殺判普羅寧14年徒刑，如今克拉比文病逝，他將再被指控另項謀殺罪。

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