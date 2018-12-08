紀念少年遭警誤殺10週年 希臘街頭成「火爆」戰場

週四晚間的希臘街頭十分混亂，汽油彈爆裂聲不斷，不僅忙壞消防員，也讓2500名警力不敢輕忽。（美聯社）

2018-12-08 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕希臘街頭6日爆發示威行動，數百名青年為10年前一名15歲少年遭警方射殺的事件，舉辦紀念活動，卻演變成暴力事件，據估計，在雅典和塞薩洛尼基共計100多人被拘留。

綜合外媒報導，週四晚間的希臘街頭十分混亂，汽油彈爆裂聲不斷，不僅忙壞消防員，也讓2500名警力不敢輕忽。許多抗議者設置路障，並向警方投擲火焰、石塊或煙火，警察則用催淚瓦斯、閃光彈和水槍應對。據了解，這起暴力事件中，有66人在雅典被拘留，其中13人被捕；另有52人在塞薩洛尼基被拘留，15人被捕。

報導表示，這場行動是為了紀念10年前的一起事件。2008年12月6日，年僅15歲的亞歷克西斯（Alexis Grigoropoulos）在一場暴動中被警方誤殺，其中一名開槍員警被判終身監禁，當時該事件引發希臘數十年來最嚴重的暴動，抗議行動蔓延至全國各地，且為期2週。之後每年12月都會舉辦紀念活動，但往往街頭變戰場，成警民衝突。

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