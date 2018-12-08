孟晚舟被捕時機敏感 孔傑榮：出手原因有3種可能

2018-12-08 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為副董事長兼財務長孟晚舟本月初在加拿大遭逮捕，可能被引渡至美國，事件引發全球關注。對此，美國知名法學學者孔傑榮（Jerome Cohen）分析，美國應該會成功引渡孟晚舟，至於為何在中美貿易戰暫時休兵的情況出手，他則提出3種可能性。

根據《美國之音中文網》報導，前總統馬英九、前副總統呂秀蓮的恩師、紐約大學法學院法學教授孔傑榮表示，孟晚舟被逮捕最讓人疑惑的是，為何美方要在與中國進行貿易談判的最敏感時刻動手，並打算把她引渡到美國？他分析認為有3種可能性，包含美國總統川普的政策、美中貿易談判以及此案對貿易與股市的影響。

孔傑榮解釋，「這是美國總統川普有意識的策略，一方面對中國示好，另一方面表現強硬，胡蘿蔔與大棒齊下；或是川普周圍不希望兩國達成貿易協定的人，採取干涉貿易談判的做法；又或著這只是美國司法部、國土安全部和國務院『魯莽』的執法行動，完全不在意可能對貿易、股市以及企業產生的影響。」

孔傑榮認為，孟晚舟絕對會找一個強而有力的律師阻止美方引渡，但他認為，孟晚舟被引渡至美國的可能性仍舊非常高，「我確信加拿大政府已研究過這些問題，相信他們一直在兩國政府間進行談判，加拿大政府內部肯定進行了長時間討論，並提出了一致的引渡政策。」

孔傑榮也說，讓中國人看到孟晚舟被捕甚至引渡到美國的過程是「好事一件」，因為可以讓他們看見，正常獨立的法律體系是如何運作的。

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