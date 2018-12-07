中國大學開減肥課 減得夠多拿學分還送獎品

2018-12-07 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國天津大學近日開設「減肥課」，學生夠胖便能報名，只要減重成功便能獲得2學分，若是減得夠多，學生還會頒發獎品給學生。

綜合媒體報導，天津大學周二（4日）公布開設21天「燃燒我的卡路里」課程，表示只收20名學生，且學生要滿足下列其中一個條件：BMI在26或以上；腰圍超標（男生在85厘米或以上，女生在80厘米或以上）；超過標準體重的10%；體脂率超標（男生超標25%、女生超標35%）。

天津大學體育部副教授劉廣鴻表示，開設此課程是希望學生養成運動習慣。課程內容有三方面：體育鍛鍊、膳食建議，和心理健康輔導。只要體重降低2個百分點或以上，學生便能獲得2學分，學校還會根據他們BMI的下降程度頒發獎品，如單車、健身器材和游泳卡等，學生獲獎率高達70%。

不只天津大學，中國南京農業大學在2015年也針對肥胖學生開設「運動減脂課」。3年多來，上課學生平均瘦了5公斤，有些體重嚴重過重的學生會連續修習此門課程，最多有人在2年內瘦了31.2公斤。

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