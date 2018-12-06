曾發現「天使粒子」 華裔物理學家張首晟跳樓亡 享年55歲

2018-12-06 15:19

〔即時新聞／綜合報導〕2017年華裔科學家張首晟宣布找到「天使粒子」，這個物理學界尋尋覓覓80年的自身沒有反粒子的粒子，不料驚傳張首晟在1日自殺身亡，享年55歲。

綜合中國媒體報導，知名華裔物理學家張首晟驚傳自殺身亡，享年55歲，報導指出，張首晟長期深受憂鬱症所苦，前一天才剛開完會，1日突然在史丹佛大學跳樓身亡，當地警方調查後，已以自殺案件結案。

發現所謂的「天使粒子」是張首晟最著名的成就，西元1937年義大利理論物理學家馬約拉那（Majorana）預言世上存在一種自身沒有反粒子的粒子，由史丹福大學教授、中國中科院院士張首晟等4位華裔科學家團隊，2017年在北京宣布找到這顆正反同體的「天使粒子」－馬約拉那費米子，此為繼人類發現「上帝粒子」－希格斯波色子後，又一重大發現。

諾貝爾物理獎得主、同時也是張首晟老師的楊振寧曾讚，這項發現「獲得諾貝爾獎只是時間問題」。

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