德中人權對話本週登場 中國堅拒德國人權團體訪新疆

中國新疆再教育營外觀。（路透資料照）

2018-12-06 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府在新疆大舉設立再教育營，非法關押百萬維族人，引國際社會一片撻伐，德國外交部日前透露，為準備一年一度的德中人權對話，德國一個人權代表團向中國申請訪問新疆，但遭當局斷然拒絕。

根據《美國之音》報導，德國外交部人權政策與人道救援負責官員柯芙勒（Bärbel Kofler）4日透露，德方早前曾向中國提出訪問新疆的要求，是作為德中人權對話事前準備的一部份，不過卻在提出要求後遭中國政府拒絕。

中國新疆政府近年大舉關押維吾爾族穆斯林，人數可能在80至200萬之間，柯芙勒指出，自己對於維族人在新疆所遭受的對待感到震驚，強調未來將持續向中國當局提出訪問新疆的申請，也會在拉薩舉行的德中人權對話向中國方面提出人權問題的關切。

一年一度的德中人權對話本週在西藏拉薩舉行，據分析，本屆對話將聚焦於中國宗教自由、公民社會等人權問題。

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