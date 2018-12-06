百萬尋子是演的！中國婦謊稱兒子失蹤竟為測試丈夫...

2018-12-06 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國網路上出現「50萬人民幣重金尋人」的貼文，指稱11歲的兒子失蹤，不少網友紛紛幫忙轉貼，但男童被尋回後竟發現這是一起自導自演，且主導人竟是祭出高額尋人賞金的媽媽。

綜合外媒報導，一名婦人到中國浙江樂清市的派出所中報警，稱自己記錯兒子的放學時間，讓11歲的兒子黃政豪搭乘公車返家，但黃政豪卻在抵達家裡前提早下車，意外走失，失蹤時穿著軍綠衣服、黑色褲子且背著書包，該婦人更在網路上貼出50萬人民幣（約200萬台幣）的高額賞金，求大家幫忙找人。

當局投入大量警力、調用一切資源搜救黃政豪，樂清藍天救援隊隊長陳慶偉說：「這幾天的搜尋工作中蛙人、船隻等方式都用盡了。」」

《詩華日報》報導，浙江樂清公安局在5日向大眾公告黃政豪已經平安被尋獲，但警方表示，這整起失蹤案都是婦人一手操控，只是為了測試丈夫對自己和小孩是否關心，才特意製造出的假失蹤案，網友紛紛表示「太扯，我也幫忙轉發了」、「說謊是要付出代價的」、「浪費公共資源，這要嚴懲」。

據了解，整起事件已從關心男童安危轉為聲討婦人，5日凌晨黃姓一家人連夜搬家，黃政豪的姑姑不願多說，僅聲稱「我們全家都是受害者」；法律人士分析，倘若家屬真的製造假案件，讓當局耗費大批警力資源，極可能會被追究刑事責任，目前全案仍在調查中。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/