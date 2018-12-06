鼓勵約會性侵？Metoo再掀熱議 耶誕歌曲遭禁播

美國各大廣播電台在耶誕節時都會撥放的耶誕金曲，因疑似鼓吹約會強暴而被停播，引起兩派論戰。（法新社）

2018-12-06 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕今年從美國好萊塢引爆的「#Me Too」反性侵、性騷擾運動，已經擴散至全球，幫助不少受害女性出一口氣，但也有批評稱反性侵行動已矯枉過正，造成了一種極權氛圍。如美國各大廣播電台在耶誕節時都會撥放的耶誕金曲，因疑似鼓吹約會強暴而被停播，引起兩派論戰。

綜合媒體報導，1944年的男女對唱歌曲「Baby, It's Cold Outside」被迪安．馬丁（Dean Martin）、桃莉．巴頓（Dolly Parton）、雷．查爾斯（Ray Charles）與女神卡卡（Lady Gaga）等許多歌手翻唱過，是耶誕節時大街小巷常聽到的經典金曲。

但這首歌的歌詞近來陷入爭議，因為歌詞主要是在講述男方試圖說服女伴留下，而女方則是頻頻拒絕對方：「我真的要走」、「我的答案是不行」、「這杯酒裡有什麼」，但男生面對拒絕卻不放棄：「美人，你在趕什麼」、「你不介意我靠近些吧？」

由於今年從好萊塢引爆的「#Me Too」反性侵性騷擾運動擴及全球，這首歌更為大眾熱議，由於歌詞中男方頻頻無視女子意願，還疑似試圖想性侵對方，被懷疑是鼓吹約會性侵。但反方認為，當時創作此曲的年代仍民風保守，未婚女子若在男子家中過夜會招來非議，認為女方實際上想留下，拒絕的藉口只是掩飾情慾。

美國俄亥俄州的廣播電台《WDOK》接獲大量投訴，決定禁播此曲，隨後全美與加拿大的多家電台也接獲投訴。如專門播放耶誕歌曲的電台《Star 102》就決定停播歌曲。主持人安德森（Glenn Anderson）發文表示，在當代Me Too運動給予女性應有的發言權之際，這首歌並不妥當。

克利夫蘭強暴危機中心主席米勒（Sondra Miller）對此也表示，歌中的角色不斷說不，「不要就是不要，應該立即停止」。

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