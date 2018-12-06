中國大舉複製新疆模式 寧夏、甘肅陸續「淪陷」

外媒指出，中國當局正企圖將「新疆經驗」移植至其他省份，圖為在新疆巡邏的中國警察。（美聯社）

2018-12-06 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府近年在新疆大興再教育營，關押百萬少數民族穆斯林，當局最近有意將新疆做法移植至其他省分，如甘肅、寧夏等行政區均傳出政府迫害宗教及人權的類似案例。

美國《自由亞洲電台》報導指出，甘肅省平涼市一所阿拉伯語學校，近期收到該區教育與宗教局的通告，指該學校已違規辦學，命令該校月底前關閉，消息傳出即在當地引起反彈聲浪，近千名當地居民向區教育局發出連署信，要求撤回關校命令。

該校前安姓校長今年4月離任，受外媒採訪時直言，對當局近期的做法感到莫名其妙，他說，學校已成立30多年，代表政府早已允許該校存在，而校內絕大多數學生是回族穆斯林，學校辦法近年亦未有更動，「怎麼會突然傳出辦學行為具有重大缺失呢？」

當地一名不願公開身分的穆斯林透露，這次關閉學校的決定是由中共甘肅省委下令，要求當地教育局關閉帶有宗教色彩的私立學校，以符合中國政府提出的「嚴厲打擊民族分裂、宗教極端勢力」做法。

此前外媒報導則稱，寧夏政府對宗教團體管控今年初起日益嚴厲，不僅規劃拆除清真寺、禁止學童學習宗教課程，更要求宗教場所清除伊斯蘭教標誌，如今寧夏、新疆兩地政府更於上週簽訂反恐合作協議，寧夏黨政高層還親自前往新疆考察政法、反恐維穩等事務，顯示北京有意讓寧夏效法「新疆經驗」。

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