想當名模卻變「活屍」 俄羅斯姐妹花厭食瀕死

2018-12-05 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一對14歲的雙胞胎姊妹花，夢想成為模特兒，卻因過度減肥罹患厭食症，不僅變得骨瘦如柴，還被外界形容宛如「活屍」，差點失去性命。

綜合外媒報導，14歲的達莎和瑪莎（Dasha、Masha Ledeneva）進入模特兒學校後，為了追求「完美」的體態，被規定每晚5點後不得進食，幾乎不能吃肉類，只能吃蒸煮的食物，使她們天天處於營養不良的狀態，最後兩人更因此罹患厭食症。

報導表示，達莎和瑪莎現在的體重分別只有36公斤和40公斤，不僅身形骨瘦如柴，還處於瀕死邊緣。雖然學校把兩人送到一間醫院，但她們在醫院昏迷整整3天，醫生因此決定放棄治療，讓兩人的母親將她們帶回家。

報導提及，她們的母親曾聯繫電視節目主持人和莫斯科營養研究所，但沒人願意處理兩名「活屍」，之後，轉而尋求也曾因減肥過度罹患厭食症的29歲名模柯諾（Maria Kokhno）協助，在柯諾的呼籲下，終於有一間莫斯科市中心的醫院願意收治兩姊妹，現在兩人仍在與病魔對抗。

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