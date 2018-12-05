郭文貴、班農為何聯手？《紐時》：想實現中國共產黨的滅亡

《紐約時報》報導，班農、郭文貴的聯手，正是因為兩人有共同的目標：「實現中國共產黨的滅亡」。（翻攝自郭媒體）

2018-12-05 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國流亡富商郭文貴日前宣布，將出資1億美元（約新台幣31億元）成立「法治基金」，並由前白宮首席策士班農（Steve Bannon）擔任基金主席，協助遭中國迫害人士，引發外界關注。有外媒今日刊出深度調查報導，指出郭文貴、班農能夠合作，正是因為兩人有著共同的宏大目標：「實現中國共產黨的滅亡」。

《紐約時報》報導，去年開始，郭文貴屢屢透過社交媒體爆料中共高層腐敗內幕，讓北京當局開始敦促川普政府將他引渡回國；對於如何處理郭文貴，白宮內部存在分歧；知情人士透露，有不少親近北京的西方商人遊說川普總統，接受遣返郭文貴的要求。

班農視郭文貴為美國政府的「情報資產」

報導指出，當時還在白宮任職的班農，第一次聽說郭文貴的大名；班農視郭文貴為具有潛在價值的「情報資產」，因此支持美國政府內部反對遣返郭文貴的聲音；班農離開白宮後，他才首度和郭文貴碰面，討論對中國的看法，結果，郭文貴讓班農留下深刻的印象；隨後，班農介紹郭文貴給對沖基金界人士認識，像是知名的人民幣大空頭：海曼資本創辦人巴斯（Kyle Bass）。

報導稱，本就主張「中國威脅論」的班農，開始更加嚴厲的批評中國崛起，他和美國頂尖的中國問題專家們見面，尋求他們的意見，並闡述自己的主張；知情人士透露，起初，很少人對班農的尖銳言論表示歡迎，然而，最近班農的立場開始被較為熱烈地接受，雖然，他仍受到像是捷克總統齊曼（Milos Zeman）等親近北京人士的批評。

郭文貴、班農聯手 紐時：兩人目標一致

報導指出，郭文貴日前宣布成立的「法治基金」，計劃提供金錢援助給那些遭中國共產黨迫害的的中國商人、政府官員；擔任該基金主席的班農，更與郭文貴聯手將目標對準海南航空集團；郭文貴曾多次指控，海航集團與中共高層家族的貪腐有關，並強調該集團創始人王健的死亡不是單純的意外；《紐約時報》就此詢問海航，海航則拒絕回應。

報導強調，班農跟郭文貴能一拍即合，正是因為兩人有共同的目標，也就是「實現中國共產黨的滅亡」，郭文貴說：「我們都自然地鄙視中國共產黨，這就是我們成為合作夥伴的原因」。班農表示，中國政權的魯莽行為，不但危害全球經濟，也削弱美國的實力，他也指控，美國的金融機構和北京的政治菁英關係密切，「誰從中獲利了？」

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