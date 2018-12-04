流出紅紅的分泌物..... 3歲幼女罹患乳癌 全球幼兒僅3例

2018-12-04 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國1名3歲女童離奇罹患了乳癌，所幸經過專家醫治後，已於昨（3）日出院，根據統計，她是全世界第3例幼兒罹患乳癌的案例。

綜合媒體報導，今年3月，中國山東1名母親替自己的女兒妍妍洗澡時，發覺女生脫下來的背心上有個紅點，觸感摸來濕稠，起初母親以為是髒東西，然而接下來數天，都能在妍妍的衣物中找到異樣的分泌物，也發現妍妍的左胸有突起的腫塊。母親趕緊帶女兒求醫，醫生研判是母親給妍妍吃了太多營養品，造成發育過早。

然而，母親平時並沒有給妍妍吃營養品，於是找其他的醫生求診。來到江蘇人民醫院後，醫生為妍妍做全面性的診斷，診斷出妍妍罹患了「分泌性乳腺癌」。醫院團隊立時為妍妍進行治療，以保留乳腺的手術，僅僅1小時便為妍妍切除腫瘤。妍妍的術後恢復情形良好，目前已出院。

江蘇省人民醫院資深專家唐金海表示，「分泌性乳腺癌」又稱「幼年性乳癌」，多發於幼兒，但3歲患者在全世界僅見到2例報導，十分罕見，3歲的妍妍是此型乳癌中目前年齡最小的患者。

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