美女出國慶生失蹤7天 民宿旁找到屍塊

2018-12-04 13:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國邁阿密有1名36歲女子絲特凡妮亞克（Carla Stefaniak）日前與姑嫂到哥斯大黎加慶生，但卻在上月28日失蹤至今，目前警方已在她住宿的民宅附近找到屍塊，惟身分尚未確認。

綜合外媒報導，絲特凡妮亞克與姑嫂波頓（April Burton）上月22日共赴哥斯大黎加慶生，不過波頓在27日就獨自搭機返美。絲特凡妮亞克之後不斷地與家人朋友通訊，但隔日卻未回覆生日祝福的訊息，直到其家人發現絲特凡妮亞克沒搭上原訂返國的班機後，才察覺事態不妙。據悉，絲特凡妮亞克最後的通訊紀錄是在當地晚間9時許。

家人指出，絲特凡妮亞克當天送波頓到機場後，有叫一台Uber，繞著該國首都聖荷西（San Jose）周圍觀光、閒晃；而絲特凡妮亞克當天住宿民宿的老闆表示，最後一次見到絲特凡妮亞克是在28日清晨5時許，當時她拿著行李上了一台Uber。不過絲特凡妮亞克的乘車資訊並未有這筆交易。

波頓認為，絲特凡妮亞克應該被綁架了，不然5天內，她怎麼可能沒有連絡任何人。目前波頓丈夫將飛往哥斯大黎加尋人，而絲特凡妮亞克家人也在臉書上尋求網友幫助，同時呼籲美國大使館和聯邦調查局能介入調查。

至於警方找到的屍塊，還有待進一步確認其身分。

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