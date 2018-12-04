中國政府出手管控婚禮 要求辦得既傳統又簡單

中國婚禮日益奢侈，婚鬧的亂象也層出不窮，對此中國民政部決定出手管控，要求民眾的婚禮可以辦得更為傳統和簡單一點。（路透）

2018-12-04 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國婚禮日益辦得奢侈鋪張，婚鬧的性騷與暴力行徑更是誇張，使得中國民政部決定出手管一管，要求民眾的婚禮可以辦得更為傳統和簡單一點。

據《BBC》報導，越來越多中國人為了面子，婚禮的規模絕對不能被鄰居和朋友給比下去，而追求更大更時尚的婚禮，就代表著更多的花費，包括昂貴的婚宴、婚紗禮服費用，更別提還要出國拍攝婚紗照。

同時，對新郎和新娘惡作劇的婚鬧行為也常常失控，最近就有一名新郎在被綑綁和毆打之下試圖逃走，結果被路上的汽車撞飛；還有新郎拿斧頭想劈開新娘房間的門，導致好幾位伴娘被碎玻璃割傷，除了暴力行為外，新娘和伴娘被性騷擾的狀況更層出不窮。

中國民政部指出，現在的婚禮過於奢侈，已經背離了中國和社會主義的價值觀，必須譴責這種浪費的行為，並提出明確的「婚禮指導」。

中國民政部表示，婚禮應該「融合社會主義和中國傳統文化」，藉此對抗「消極的社會趨勢和錯誤的價值觀」，此外，當局還將會訂定禮金和禮品的金額標準。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/