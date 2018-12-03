狼性！中國環保局人員查案 遭嫌犯開車撞死

中國溫嶺市環保局副大隊長陳奔偕同警方調查傾倒廢棄物一案，竟被嫌犯開車撞死。（圖擷自微博）

2018-12-03 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國人果然狼性！浙江民眾舉報溫嶺市大溪鎮沙岸村有人傾倒污泥與加工過程中產生的廢棄物，溫嶺市環保局環境監察大隊副大隊長陳奔偕同警方前往查案時，竟被嫌犯開車撞死。

綜合中媒報導，陳奔和當地派出所於12月1日鎖定了王姓嫌疑人，隨即開車跟蹤，當晚6時許見時機成熟，便趁著紅燈下車攔查王男車輛，並要求停在前方的2輛汽車綠燈時不要開走，以便卡住王男的逃逸路線。

孰料，交通燈號轉為綠燈後，雖然前面的車仍然停著，原本在中間車道的車輛卻一一開走，王男見狀開車想鑽過空隙，陳奔就這樣被撞倒拖行致死。王姓嫌犯肇事後沒有減速直接逃逸，警方追查時發現他已棄車逃走。

到了1日晚間8時許，王男在家屬的陪同下向警方投案，9時許另一名涉案的江姓男子也遭逮捕，目前警方已將兩人拘留並展開偵訊。

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