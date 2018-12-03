菲律賓漁民失蹤死亡 當局捕獲近5公尺「鱷嫌犯」

菲律賓一處小島巴拉巴克（Balabac）出海口，昨（2）日捕獲到一隻長15.6英呎（約4.75公尺）的鹹水鱷，疑似就是上月28日奪人命的「殺人鱷」。（翻攝自「Rizzie Ancheta」臉書）

2018-12-03 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓巴拉望省（Palawan）一處小島巴拉巴克（Balabac）出海口，昨（2）日捕獲到一隻長15.6英呎（約4.75公尺）的鹹水鱷，疑似就是上月28日奪人命的「殺人鱷」。

綜合外媒報導，當地民眾11月28日時，於河邊發現失蹤多日漁民的屍體，但其右臂與左腿已不見，且屍體多處有齒痕，當局知情後，認為兇手極可能是鱷魚，旋展開圍捕計畫。

巴拉望可持續發展委員會（PCSD）發言人法貝羅（Jovic Fabello）指出，昨日下午2時許，捕獲上述長4.75公尺，重約500公斤的鹹水鱷，後來經數十人的合力，才成功將牠拖上岸。

該鱷被補後，目前由巴拉望野生動物救援保護中心（PWRRC）安置，待鱷魚專家抽取該鱷胃液，確認是否為漁民的兇手，並在檢查成果出爐後，再送到公主港市（Puerto Princesa）的鱷魚園區收容。

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