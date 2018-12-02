直播中國潑墨女孩被管控4個月 華湧目前僅獲有限自由

2018-12-02 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國女子董瑤瓊今年7月初在上海對習近平肖像潑墨，之後「被失蹤」，其父董建彪和中國藝術家華湧在直播中聲援潑墨女孩後，都被警方帶走。目前有消息指出華湧已恢復部分自由，並撰文描述4個月來被軟禁的情形。

董瑤瓊今年7月4日在上海海航大廈門口用手機開直播，她站在習近平肖像前，稱「獨裁暴政，我對它恨之入骨」並對肖像潑墨，董父和華湧由於在直播中聲援董瑤瓊，2人在7月13日前後遭警方逮捕，董女則傳出被關進一間精神病院。

根據《自由亞洲電視台》報導，目前有一份自稱是華湧所寫的文章曝光，內文提及董父被湖南警方抓走，他則被軟禁於雲南和西藏交界的一個山村，禁止和外界接觸。被監控到10月29日後，又進行第二輪監控，雖然現在可以和外界聯繫，但通訊工具和活動仍受到限制。

華湧的友人郭子證實，該文真的是華湧所撰，他說華湧雖然比以前自由許多，但隨時都要向警方報告他所處的地點；《自由亞洲電視台》記者聯繫上華湧，他表示，自7月13日後就和董氏父女失聯，雖然曾向警方打聽消息，警方聲稱已釋放董氏父女，但華湧無法確認該訊息的真偽。湖南的維權人士也指出，由於中國官方封鎖消息，所以現在無法得知董氏父女的狀況。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/