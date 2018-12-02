美中貿易戰休兵 中國同意將芬太尼列管制藥物

2018-12-02 18:31

〔中央社〕白宮今天宣布「川習會」相當成功，美國總統川普暫緩調升2000億美元中國產品關稅至25%，且中國國家主席習近平還同意將類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）列為管制藥物。

白宮聲明指出 ：「相當重要地，習主席展示絕佳人道主義姿態，同意將芬太尼列為管制藥物，這意味著把芬太尼販售到美國的人，會受到中國法律最嚴厲的懲罰。」

過去一年多來，川普經常關切源於中國的芬太尼銷入美國的問題，美國已有許多民眾因為濫用鴉片類藥物而喪命。

鴉片類藥物（Opioid）是一種具有嗎啡作用的化學物質，主要用途是鎮痛。芬太尼則是一種強效的類鴉片止痛劑，藥效迅速且作用時間極短，效力比嗎啡高50至100倍。

美國聯邦參議院今年1月下旬公布報告指出，中國經銷商在2年的時間內，運用網路匿名性和電子商務，將價值近8億美元（約新台幣246億元）的芬太尼透過美國郵政系統非法銷入美國。

參議院調查人員還說，毒販利用國際郵政系統的漏洞，每年向美國運送上千磅致命的鴉片類藥物。

這些非法藥品的美國買家，主要居住在俄亥俄州、賓夕法尼亞州和佛羅里達州。

「紐約時報」（New York Times）曾報導，美國光在2016年就有近4萬3000人因鴉片類藥物喪命。

川普早在去年10月宣布，美國鴉片類藥物危機是全國性公共衛生緊急事件，還說美國必須阻止「廉價又致命的芬太尼」從中國湧入。

去年11月川普與習近平在北京見面時，兩人便討論到這項危機。

美國國務院國際毒品暨執法事務局官員華爾希（James Walsh）也在去年12月指出，華府已要求中國當局打擊以郵件走私合成鴉片的行徑。

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