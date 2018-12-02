彭斯、伊凡卡訪墨前夕 美領事館驚傳爆炸！

彭斯（左）和伊凡卡（右）出訪墨西哥。（美聯社）

2018-12-02 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥當局在當地時間1日表示，美國駐墨西哥第二大城瓜達拉哈拉（Guadalajara）的領事館，11月30日晚上遭爆裂物攻擊，由於事發時間點在美國副總統彭斯（Mike Pence）與第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）抵達墨西哥前數小時，外界格外關注此事。

綜合外媒報導，領事館爆炸事件沒有造成人員傷亡，但一面外牆遭炸出一個40公分的大洞，墨西哥西部的哈里斯科州（Jalisco）的檢察官在推特表示，目前調查工作已轉交給聯邦單位，將在適當時機提供事件資訊。

墨西哥當地時間1日晚間將進行新任總統羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）的就職典禮，彭斯和伊凡卡也將到場，在典禮前傳出此消息格外敏感。

報導也提到，哈里斯科州是新販毒集團「新生代哈利斯科州（Jalisco New Generation Cartel）」的主要根據地，該幫派被美墨官方視為墨西哥火力最強大的幫派之一，該幫派的首腦、大毒梟「El Mencho」賽萬提斯（Nemesio Oseguera Cervantes）是美國緝毒局的黑名單。

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