熊本打造等身大「魯夫銅像」 感謝《航海王》作者8億救災

栩栩如生的魯夫銅像造價約1300萬日幣（約新台幣353萬元），揭幕當天，熊本知名的吉祥物熊本熊也打扮成魯夫的模樣參與。（圖擷取自推特）

2018-12-01 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕日本2016年發生熊本大地震，讓熊本縣出生的知名漫畫《航海王》作者尾田榮一郎，在當時以漫畫主角「魯夫」名義捐出8億日幣（約新台幣2.1億元）救災，而熊本縣政府事後打造一座174公分等身大的「魯夫銅像」，並於11月30日舉行揭幕儀式，盼能結合動漫人氣拼觀光。

綜合日媒報導，魯夫銅像設於熊本縣廳正面玄關前的銀杏大道，右手握拳高舉，搭上招牌草帽和服裝，以及在腹肌上的傷疤，外觀栩栩如生。縣政府透露，魯夫銅像造價約1300萬日幣（約新台幣353萬元），不僅紀念尾田獲得縣民榮譽賞，感謝他對熊本的貢獻，同時也希望銅像能為觀光復興帶來一道曙光，吸引更多遊客前來拜訪。

報導指出，縣政府已和尾田談妥，預計未來還會打造其他8名《航海王》角色銅像現身於熊本縣各地，包括娜美、索隆、騙人布、香吉士、喬巴、羅賓、佛朗基和布魯克，目前在當地已有44處地點正爭取銅像進駐。

據了解，熊本大地震災後，尾田以「蒙其．D．魯夫」名義，連2年分別匿名捐出5億及3億日幣為家鄉賑災，直到一次熊本縣知事蒲島郁夫接受議會質詢時，才揭露這名「魯夫」的真身原來就是作者尾田榮一郎本人。

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