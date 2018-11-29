領10元吐100！美國ATM故障民眾搶著領 銀行：不用還了

2018-11-29 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕日前，美國休士頓一台提款機（ATM）出問題，明明輸入10美元（新台幣約300元），竟吐出百元美鈔（新台幣約3000元）。消息在網路上曝光後，引起大批群眾蜂擁而至，排隊要領這筆意外之財。銀行事後表示，民眾不用歸還多領的錢。

綜合媒體報導，當地一名民眾在美國銀行（Bank of America）的提款機領錢時，發現輸入10元，機器卻吐100元鈔。他隨後上臉書發文，引來大批人潮開車前往，爭相搶錢，不但出現「開車排隊」的奇景，還有人起口角衝突。

兩小時後，警方到場驅離民眾，並封鎖提款機。苦主美國銀行事後發聲明表示，因為補鈔人員錯把100元鈔放在10元鈔的位置，造成烏龍事件，而民眾不用歸還多領到的錢；銀行並未說明損失金額，以及有多少人領走這「意外之財」。

針對美國銀行的聲明，一名婦女受訪時表示，非常開心有額外的現金可以花，「他們說可以留下這筆錢，真是太棒了。」

根據當地法律，若銀行要求還款，民眾無法歸還的話，可依竊盜罪嫌起訴；案發地點若在台灣，明知提款機故障還故意多領，恐涉嫌刑法339條自動付款設備詐欺取財罪，不還錢則再添一條刑法337條侵占罪。

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