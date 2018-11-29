依照聖經復刻諾亞方舟 他擬花4千萬讓方舟航行到以色列...

惠伯斯花了近5年時間，依照聖經描述，打造出一艘復刻版的諾亞方舟。（圖擷自《太陽報》）

2018-11-29 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕一名荷蘭基督教商人在2012年時打造了一艘復刻板諾亞方舟，向人們宣達上帝真的存在，現在他更計畫要花近4千萬台幣，讓諾亞方舟能真的航行到以色列、到達上帝的土地上！

綜合外媒報導，這艘復刻板的諾亞方舟由60歲的惠伯斯（Christian Johan Huibers）打造，惠伯斯表示，自己早些年在為孩子朗讀聖經時，心中感動，更浮現出要打造方舟的念頭，便依照聖經的記載，歷經近5年時間，以鋼框架和美國雪松和松木的混合物，打造出長118公尺、高22公尺，船上更有5層樓，約可容納5千名乘客的方舟。

《太陽報》報導，惠伯斯現在想把船帶到以色列去，但面臨一個相當大的問題，諾亞方舟並沒有馬達！所以若要完成這項理想，惠伯斯必須雇用拖船來進行，但拖船的費用並不便宜，費用將高達100萬英鎊（約4千萬台幣），惠伯斯更表示，不管是打造諾亞方舟還是將方舟拖到以色列去，都是在表達他對猶太國家的愛。

《福斯新聞》報導，這不是惠伯斯第一次建造諾亞方舟，第一艘方舟由於尺寸大小僅有聖經記載的一半，於是在賣掉後他又開始打造目前這艘真實大小的方舟，而這艘方舟更蒐羅了屠夫、理髮師、老師等非專業造船工人的人士一起完成。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/