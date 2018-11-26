一帶一路代表作 蒙內鐵路3中國人涉行賄遭肯亞起訴

在肯亞「蒙內鐵路」的相關弊案中，首次有中國人面臨法律指控。（彭博）

2018-11-26 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕肯亞檢察總長哈吉（Noordin Haji）25日宣布，逮捕7名中國路橋集團員工，其中3人為中國籍，另外4人則為肯亞籍，原因是他們向蒙內鐵路弊案的調查人員行賄4850美元（約新台幣15萬元），在今（26）日已遭肯亞法院提出指控。

綜合外媒報導，涉案的3名中國籍員工在通往印度洋岸的蒙內鐵路工作，而這是在蒙內鐵路相關弊案中，首次有中國人面臨法律指控。

報導指出，蒙內鐵路作為中國倡議「一帶一路」的項目之一，由中國出資並負責建造，從肯亞沿海大城蒙巴薩（Mombasa）通往首都奈洛比（Nairobi），鐵路全長610公里，總造價80億美元（約新台幣2400億元），為肯亞脫離英國獨立55年來最大型的基礎建設工程，卻於2017年5月完工後頻傳貪腐。

據了解，有匿名人士指出，蒙內鐵路每日售票額約6萬多美元（約新台幣190萬元），其中恐有15％收入涉及中飽私囊。

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