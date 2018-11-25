東京人口擠爆 日本政府擬重金補貼、鼓勵「外漂」

2018-11-25 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京為全世界最擁擠的城市之一，目前東京都會圈人口已高達3800萬人。現傳出日本政府為解決東京人口過度集中的問題，擬祭出300萬日幣（約82萬台幣）補助，鼓勵東京民眾「向外漂」。

綜合外媒報導，儘管目前日本面臨全國總人口數下降的問題，但東京人口卻仍然不斷持續增加。根據統計，過去22年間，東京遷入人口遠超過遷出者，且目前情況仍持續惡化中。為解決東京人口過度集中的問題，日本政府數10年來一直想盡辦法，像是實施「減稅」政策作為誘因，希望以此吸引企業、民眾搬離東京，不過效果不彰。

現在日本政府又傳出，擬針對要搬離東京都23個區、到別處找工作的民眾，給予最多300萬日幣搬家等費用貼補，預計從下個財政年度（2019年）開始實施。

雖目前已經有不少民眾已搬離東京，轉往其他生活成本較低的小城市生活，如仙台和札幌等地區，但對多數人來說，東京是中央政府機關所在地，且頂級學校、企業大都集中在此，因此要他們搬離東京是困難的。

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