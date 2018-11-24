中國積極發展軍事航空技術 美智庫：想要擊敗美國

蘭德公司指出，中國發展軍事航空力量的主要目標不僅與美國競爭，而是要阻止美國干預，並在中美對峙時擊敗美國。（歐新社）

2018-11-24 07:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國新型戰機「殲-20」在11日進行飛行表演，展現中國航空技術發展成果，美國智庫「蘭德公司」（RAND Corporation）指出，中國發展軍事航空力量的主要目標不僅與美國競爭，而是要阻止美國干預，並在中美對峙時擊敗美國。

根據《美國之音》報導，蘭德公司在23日發表研究報告，指出中國解放軍的航空工業基礎在過去20年取得巨大發展，北京選擇優先發展空中預警機，負責情報、監視與偵查的無人機、空中加油機以及空中優勢戰機。不過北京不太重視領域中訓練機以及近距離空中支援等。蘭德公司認為，這體現出北京將焦點集中於震懾或擊敗美國。

蘭德公司指出，北京在航空領域複製美國技術，例如中國的「殲-31」戰機以及「殲-20」戰機複製了美國的F-22、F35戰機的實質特徵；然而當中國購買、盜取或複製外國技術均不可行時，中國也展現出了一定的創新能力，並通過自我研發來滿足自身軍事需求的解決方案。

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