你我都推了一把？川普稱華郵記者之死「全世界都有責任」

川普無意就華郵記者命案與沙國撕破臉。（法新社）

2018-11-23 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德遭控下令殺害華郵記者哈紹吉（Jamal Khashoggi），使沙國背負龐大國際壓力。但美國總統川普不願進一步對盟友施壓，認為沙國王室不見得知情哈紹吉之死，甚至還語出驚人地說，或許全世界都要為哈紹吉之死負責。

綜合外媒報導，川普當地時間週四在佛州海湖莊園談論哈紹吉之死。他說，「我痛恨犯罪，更痛恨隱匿犯罪，但我告訴你們，沙國王室對這些行為的厭惡程度更甚於我。」

被問到誰應該對這件命案負責？川普回應，「也許全世界都要負起責任，因為這是一個殘酷的地方」、「人們真的想要我放棄數以千計的工作機會嗎？老實說，如果要照著這樣的標準辦事，我們結交不到任何盟友。」

川普還駁斥媒體報導中央情報局（CIA）認定沙國王室下令殺害哈紹吉一事，強調情報單位根本沒有得出結論。

川普近日表示，沙國是與美國一同對抗伊朗及恐怖主義的重要角色，取消對沙國的軍售相當不智，且沙國還會配合美國的要求穩定油價，若美沙交惡將導致油價飆漲。

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