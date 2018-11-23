強國建條橋 「中華鱘」慘遭「滅子絕孫」

中國荊州市興建養殖基地內一座橋，抽乾湖水令養殖場內的中華鱘大量死亡。（圖擷取自網路）

2018-11-23 07:43

〔即時新聞／綜合報導〕被列入跟貓熊同等級的中國國家一級保護動物「中華鱘」，近日在湖北荊州市的養殖基地爆發大量死亡慘劇，高達36條二代中華鱘、6000多條三代集死亡，由於中華鱘數量稀少，幾乎是滅族式的悲劇，而原因，竟是當地的生態遊遊區要建一座橋。

綜合媒體報導，中華鱘是長江流域特有的珍稀物種，全中國僅餘不足1,000條人工飼養的第2代中華鱘，其中在荊州養殖基地內有567條中華鱘，被當局列「極其珍貴」，為重點保護對象，並進行繁殖。

當地湖北荊州市紀南生態文化旅遊區興建一座穿越養殖基地的大橋「羋月橋」，根據養殖場負責人的說法，為這項工程，養殖基地面積從165畝（11萬平方公尺）縮減至80畝（5.3萬平方公尺），承包商自去年5月開始抽乾湖水打椿，但隨後即發現中華鱘出現跳躍、撕咬、撞牆等異常行為，去年9月開始，陸續出現死亡。

湖北省水產局組織的專家組對死亡子一代中華鱘死因作出鑑定，與施工造成的震動、噪聲、水源變化等有直接關係。

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