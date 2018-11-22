害駕駛人分心！美「我愛紐約」路標大量移除

紐約州高速公路豎立了超過500面「我愛紐約」的觀光標誌，長久以來成為聯邦公路管理局和紐約州長古莫（Andrew Cuomo）爭論的問題。（圖擷自美聯社Twitter）

2018-11-22 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕紐約州高速公路豎立了超過500面「我愛紐約」的觀光標誌，長久以來成為聯邦公路管理局和紐約州長古莫（Andrew Cuomo）爭論的問題，而觀光路標之戰在今（22）日終於告一段落，紐約州政府已在期限前將多數標誌移除。

根據《美聯社》報導，聯邦公路管理局認為，該標牌不符合規定，上面資訊太多，容易駕駛分心進而影響行車安全，也警告當局若不移除這些標示，將從紐約扣留1400萬美元（約新台幣4.2億元）的高速公路資金，而該州交通官員則提出異議，稱沒有證據證明標誌直接導致了任何事故，紐約州長古莫更表示，這些是促進紐約州千億美元觀光產業重要的一部分。

最後雙方終於妥協，同意以「每5個路標移除4個」的比例，大幅減少公路上的路標，從525英里的高速公路上沿途拆除了大約400個標誌，並留下了大約100個標誌。據了解，這些觀光路標自2014年開始設置，大約花費了紐約州納稅人逾800萬美元（約新台幣2.5億元）。

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