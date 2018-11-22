南韓關閉最大狗隻屠宰場 電刑工具和狗屍遺留現場

南韓當局今（22）日開始拆除該國最大的狗隻綜合屠宰場。（法新社）

2018-11-22 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕南韓每年吃掉約100萬隻狗，但這項傳統飽受國際批評，在當地動保團體努力下，當局今（22）日開始拆除該國最大的狗隻綜合屠宰場，此舉也被稱讚是創下歷史時刻。

《法新社》報導，位於京畿道城南市的太平洞建築群（The Taepyeong-dong complex）是南韓全國各地狗肉餐館的主要供貨來源地，該地至少6個狗隻屠宰場，可容納數百隻狗。

南韓當局今（22）日開始拆除該建築群，城南市官員表示，綜合屠宰場將於2天內清拆完畢，之後會改建成公園。

南韓動保團體「KARA」則稱讚「這是一個歷史時刻」，將促使南韓各地逐漸關閉狗隻屠宰場，加速整個狗肉行業的衰退。

當地動保團體強烈抨擊該地屠宰場業者虐待及殘殺狗隻，包括在宰殺前慘忍電擊牠們。美國國際人道協會（Humane Society International）稱，動保人士在同日視察屠宰場，在現場看到電刑工具及狗隻屍體。

報導指出，去年一份調查發現，有70%南韓民眾並不吃狗肉，有40%認為此舉應該被禁止，同時也發現，有65%民眾支持在更人道的條件下飼養和屠宰狗隻。

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