怒！中國杭州祭「限狗令」 當街打死寵物狗影片曝光

2018-11-22 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國杭州將於2022年舉辦亞運，杭州政府於今（22）日祭出「限狗令」，嚴格禁止民眾在白天帶狗上街散步，有執法人員甚至直接從飼主手中把狗搶去打死，慘不忍睹的畫面引發台灣網友震驚。

多段上傳於推特、微博的影片被轉傳至臉書，當中能見杭州執法人員將1條黑狗以大鐵鏟活活打死，還有執法人員在街上與飼主拉扯1條白色寵物狗，直接將牠抓去用刑，在官方用來運送狗隻的貨車上，滿是七孔流血、奄奄一息的狗兒們，但當局否認這些作為。

根據《紐約時報》報導，中國共產黨執政初期也曾對寵物狗實施嚴格禁令，而新的「限狗令」從今日起生效，禁止飼主在每日早上7點至晚間7點遛狗，揚言殺死所有沒有得到政府認可卻被飼養的狗隻，飼主也將面臨5000至1萬人民幣（約台幣2.2萬至4.4萬元）罰鍰，且不准民眾豢養德國狼犬、藏獒等大型犬隻。

許多台灣網友看見影片後，均痛批中國政府殘忍，相繼留言指出「該殺的是這些腦殘的人類」、「國民黨繼續吸中國奶啊」、「看了火都上來」、「太噁心了，這些殺狗人」、「畜牲，敗類，虐狗沒好下場」、「扯爆完全沒人性了」、「太夭壽了，完全看不下去」。

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