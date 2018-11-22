3子女整理母親遺物 櫥櫃內驚見「木乃伊男嬰」哥哥

2018-11-22 18:02

〔即時新聞／綜合報導〕英國3名子女在整理母親遺物時竟在櫥櫃中找到一個裝著「嬰兒木乃伊」的盒子及幾封信件，嚇壞眾人，趕緊報警調查。

綜合外媒報導，3名子女的母親卡蘿（Carol Thompson）於1月去世，2月3日，3人在家中整理母親遺物時發現一個18英呎（約45公分）的盒子，裡面裝著一具早已木乃伊化的男嬰屍體，3人皆表示不知道該具屍體的相關資訊。

《太陽報》報導，警方調查，卡蘿和梅爾文（Melvin Thompson）的婚姻關係自1968年開始，1996年辦理離婚手續，卡蘿則在2004年搬到新家，3名子女接在1968年後出生，沒有人知道曾經有過一個哥哥。

警方表示，該具嬰兒屍體旁的信件記載日期為1968年8月、包裹男嬰的布可追溯至1950年代至1960年代，法醫約翰（John Broadbridge）表示，由於男嬰已經木乃伊化，檢驗結果也無法判定是否在出生之後才死亡，死亡時間也無從得知，但骨頭上並沒有任何受損跡象，他說：「從事25年驗屍工作中，這是我遇到最痛苦的案件。」

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