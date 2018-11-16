岐阜縣再爆豬瘟！日本發現26年來第2例豬瘟

日本26年來第二例豬瘟在岐阜縣爆發，目前為止岐阜縣內有49頭野生野豬被確認感染。豬隻示意圖。（法新社）

2018-11-16 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國爆發非洲豬瘟等疫情，令周圍國家人心惶惶，日本繼9月在岐阜縣發現日本國內26年以來的首起豬瘟案例後，今（16日）岐阜縣再次宣布發現第二起豬隻感染豬瘟案例。

綜合日本媒體報導，昨（15日）岐阜市通報稱「有1頭豬沒精神，還出現發熱症狀」，經檢驗後確定為豬瘟陽性，這也是繼9月後，日本自1992年以來的第二例豬瘟感染案例，岐阜縣今下午針對園內飼養的21頭豬進行了撲殺處理。

由於首例與第二例都發生在岐阜縣內，彼此相隔約8公里，日本農林水產省下令縣內8個養豬場禁止將豬和豬肉等運出區域外，截至目前為止岐阜縣內有49頭野生野豬被確認感染豬瘟。

日本原定最快在12月進行作業，證明已成為「豬瘟清淨國」，但由於發生了第2例感染，至少要等到2019年2月才能再次進行相關作業。

對於日本傳出豬瘟疫情，農委會防檢局副局長施泰華曾表示，因為台灣本來就是豬瘟疫區的國家，所以全國的豬隻都有施打疫苗，具有保護力，至今已10年都沒有案例發生，而這次日本爆發的豬瘟疫情是典型豬瘟，並非中國爆發的非洲豬瘟，兩者也都不會感染給人。

台灣從日本進口的豬肉，所有的供應商沒有一家是來自災區，所以日本的豬瘟疫情並不會影響進口的日本豬肉。