中國南昌幼稚園5師亡 疑似煤氣洩露中毒

2018-11-16 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國江西南昌進賢縣豐和名城幼稚園，今早疑似發生一起煤氣外洩事件，目前已造成5名教師死亡。

綜合外媒報導，有網友向「中國江西網」爆料，南昌豐和名城幼稚園發生一起煤氣洩露事件。事故發生後，進賢縣中醫院醫生立即趕往現場搶救，據知，該事故發生在上午8時許，醫生趕到現場時，有5名教師已經死亡。

報導表示，據初步調查，死者均為女性，且都是幼稚園聘用的工作人員。5人無外傷，疑似是因洗澡且空氣不流通，導致一氧化碳中毒，詳情仍待進一步調查釐清。