日本少女遭北韓綁架41年 父母仍盼平安歸來

41年前被北韓綁架的日本少女橫田惠（Megumi Yokota），其母親（上圖右三）呼籲日本政府應積極解決綁架問題，並仍期盼女兒能平安歸來。（美聯社）

2018-11-16 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕1977年，年僅13歲的日本少女橫田惠（Megumi Yokota）被北韓綁架，該事件於15日時已屆滿41年，她的母親呼籲，日本政府應認真解決日人遭北韓綁架問題。

綜合媒體報導，1970、80年代，北韓為了在日本社會中培養其代理人，先後派出特工綁架了至少17名日人，過了幾十年，陸續有5人被釋放，但當時年僅13歲、家住新瀉市的國一女孩橫田惠卻被宣告死亡。

媒體表示，事隔41年，橫田惠的母親仍未放棄等待女兒歸來，14日出席在神奈川縣川崎市召開的記者會時表示，許多受害者家屬年事已高，甚至有些已經逝世，呼籲日本政府應積極解決北韓綁架問題。

南韓《朝鮮日報》引述日本富士新聞網（FNN）14日報導，9日日本內閣情報官北村滋在蒙古首都和北韓高層官員進行秘密會談，商討日本人質被北韓綁架的問題。今年7月、10月也分別在越南和蒙古進行了非公開會晤，因此相關問題應該取得了進展，只是駭人的國際綁架案真相仍不明。