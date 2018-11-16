被圈粉！貓咪闖博物館2年 屢遭警衛溫柔攔下

2018-11-16 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕日本廣島縣的尾道市立美術館博物館，有一對明星貓，牠們在過去的2年間，不斷試圖闖入博物館中一探究竟，但都被門口的保全伯伯溫柔的攔下，可愛模樣讓這對明星貓圈了一票粉絲。

綜合外媒報導，這對貓咪一黑一橘，黑貓名為「Ken-chan」，橘貓名為「Go-chan」，自2016年夏天「Ken-chan」首度嘗試進入博物館中，但被警衛攔下後仍不放棄屢闖博物館，博物館館長Shinji Umebayashi表示，猜測「Ken-chan」是從玻璃中看到貓咪的照片，認為牠找到一位新朋友才會不斷回來。

除了「Ken-chan」，隨後又來了一隻貓咪「Go-chan」，這2隻貓咪每天和警衛上演「攻防戰」，吸引了大批粉絲，該博物館的推特上也常貼出照片「曬貓」，最近更推出了一系列以2隻貓咪為主的紀念品，無疑成為博物館的鎮館之寶。

2隻貓咪和警衛互動的影片融化一票粉絲的心，更登上許多外媒報導，觀看影片的網友紛紛表示「太可愛」、「警衛伯伯對貓咪好溫柔」，更有人表示，就讓牠們進去嘛。