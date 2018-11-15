膽敢揩美軍油 南韓3企業圍標燃料合約遭罰73億

南韓3家企業聯手抑制燃料價格競爭，遭罰2.36億美元。（美聯社）

2018-11-15 13:00

〔即時新聞／綜合報導〕南韓3家企業遭控聯手操控提供給駐韓美軍的燃料價格，企業方最終與美國司法部達成協議，得繳交2.36億美元（約台幣73億元）。

根據《路透》報導，美國司法部當地時間週三表示，作為聯合操控燃料價格的解決方案，南韓SK能源、GS加德士與韓進海運將賠償1.54億美元給美國政府，另繳8200萬美元罰款。

助理檢察長達瑞漢姆（Makan Delrahim）指出，3家企業與其他共犯聯手操控、修改提供給駐韓美軍燃料價格已經數十年，犯行約是在2005年3月開始直到2016年，南韓的石油、精煉廠及代理商抑制提供給美軍燃料合約的商業競爭，讓美國國防部在燃料上的支出大幅增加。

SK能源所屬的「SK Innovation」在監管文件上表示，願付1.24億美元的罰款與賠償金；GS加德士則在聲明中指與美國司法部簽署協議，但因案件仍在調查中，無法透漏進一步細節；持有GS加德士50%股份的的雪佛蘭則澄清，雪佛蘭在案件中積極配合當局調查，沒有員工涉入此案。

總結SK能源繳交1.24億美元，GS加德士1.04億美元，韓進海運760萬美元。