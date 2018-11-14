美中關係緊張 傳季辛吉嘆：兩國再也回不去了...

季辛吉離開北京前，與中國舊友餐敍時嘆「美中關係再也回不去了」。（法新社）

2018-11-14 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕95歲高齡的美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）日前赴中，除會見中國國家主席習近平，也與20多名來自北大國際關係學院的學生座談，傳季辛吉離開前，與中國舊友餐敍時嘆「美中關係再也回不去了」。

據《法廣之聲》報導，有香港媒體指出季辛吉離開北京前最後一晚，與毛澤東秘書唐聞生、中共元老陳雲長子陳元共進晚餐，傳出在用餐期間，季辛吉感嘆時間白駒過隙，「美中關係再也回不去了」，季辛吉稱美中兩國都在變，關鍵如何共存和尋找新的外交模式，他強調兩國關係決不能升級走向對抗，甚至稱季懷念毛澤東和周恩來，讚他們把握歷史機遇。

季辛吉認為，未來美中關係不會再回到川普上任前的狀況，但也認為兩國不致走向全面對抗的「新冷戰」，而是會出現一個新的模式，但他也不清楚會是什麼模式。

被稱為是「中國人民的好朋友」的季辛吉與中國關係良好，與中國領導人毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤、習近平等5名握有北京最高權力的人關係密切，與習近平碰面時，季辛吉表示，中美雙方要更加互相了解，加強戰略上的溝通，才能不斷擴大利益，向世人證明中美友好，利大於弊。