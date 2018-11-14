「美軍趕來時、法國人正在巴黎學德語」 川普推特連嗆法總統

川普在推特上嗆法國，竟同提二戰法國戰敗歷史。圖為1940年6月德軍佔領巴黎後，在凱旋門舉行閱兵儀式。（圖擷自維基百科）

2018-11-14 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏日前建議歐洲建立專屬部隊，以抵抗美、中、俄等強權，令美國總統川普相當火大，不但斥此舉「非常侮辱」，也不出席一戰停戰百年紀念的「巴黎和平論壇」，回國後川普越想越火大，竟然半夜推特連發，砲轟法國。

美國總統川普在美東時間13日清晨3點50分突然在推特上發文痛批馬克宏，川普表示：「馬克宏建議打造一支歐洲軍隊來保衛歐洲，免受美中俄威脅；但兩次世界大戰都是由德國挑起，結果法國怎麼了？」他說：「在我們美軍出現之前，法國人已經在巴黎開始學德語了，到底要不要還錢給北約！」

川普在推特上直揭法國人最深的傷口後，仍餘怒未消，又發一條推特說，法國與美國都有很好的紅酒，但是法國對美國紅酒課徵重稅，讓美國紅酒難以在法國與當地紅酒競爭，這不公平，必須改變。

接著川普把矛頭指向馬克宏，稱馬克宏支持率只有26%，而法國失業率已達近10%，認為馬克宏根本在轉移焦點，川普強調：「沒有一國比法國更盛行民族主義了」，還不忘酸「不過這是理所當然，法國人本身就自我感覺良好」，最後再補上一句「法蘭西再次偉大」。（MAKE FRANCE GREAT AGAIN!）

而對於因雨取消訪問美軍公墓行程挨批，川普也發推特為自己辯解，因為能見度太低，直升機無法起飛赴美軍公墓，川普聲稱：「當時，我曾建議乘車前往。但特勤局拒絕，表示（公墓）離機場太遠了，會導致整個巴黎進行交通管制；隔天我冒雨，在另一處美軍公墓做了演講，可是『假新聞媒體』卻很少提及。」