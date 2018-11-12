全球紀念一戰終戰百年 馬克宏譴責國家主義

2018-11-12 00:38

〔中央社〕法國總統馬克宏今天利用向聚集巴黎出席第一次世界大戰終戰100週年紀念儀式的世界領袖演說的機會，傳遞國家主義深具危險的堅定訊息，表示國家主義違反道德價值。

馬克宏（Emmanuel Macron）公開譴責為了讓他國處於劣勢而喚起國家主義情緒的人時，美國總統川普（Donald Trump）和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）就坐在數呎外的地方，透過翻譯耳機聆聽馬克宏演說。

馬克宏在凱旋門（Arc de Triomphe）下發表20分鐘演說，紀念一戰終戰協定簽署100週年。他說：「愛國主義和國家主義正好相反：國家主義是對愛國主義的背叛。」

「主張優先追求自身利益，不顧他人，就是在消滅一個國家所擁有的最珍貴東西—道德價值觀，它賦予國家生命，且讓國家偉大。」

「以執迷於獨善其身、暴力或征服的方式，破壞這個（全球人民渴求和平的）希望，會是一大錯誤，未來世代理所當然會發現，我們必須為此負責。」

川普、蒲亭、德國總理梅克爾（Angela Merkel），以及數十位來自歐、非、中東等地區的君王、總統和總理，和馬克宏一起紀念歐洲各地一個世紀前停戰的時刻。

在凱旋門底部的玻璃天篷下，各國領袖站著參加肅穆的一戰終戰紀念儀式。最晚抵達現場的蒲亭，依序和馬克宏、梅克爾、川普握手，還曾短暫對川普豎起大拇指。

紀念儀式內容包括由兒童朗讀一戰期間德法英3國士兵所寫的信函、出生於法國的華裔美國大提琴家馬友友獨奏，以及演奏感人的法國作曲家芮維爾（Maurice Ravel）作品「波麗露舞曲」（Bolero）。

另外西非歌手安潔莉克琪蒂歐（Angelique Kidjo）和由俄羅斯籍指揮率領的一支歐洲青年管弦樂團，也都參與表演。

馬克宏指出，一戰期間在壕溝內作戰的官兵，經歷無法想像的地獄生活。他還強調，有多達1000萬戰士在戰爭中捐軀，另有數以百萬計的婦女成為寡婦，小孩變成孤兒。

馬克宏表示：「不能讓一戰的教訓變成人們之間的憎恨，也不應讓過去被遺忘。」在儀式過程中，馬克宏週遭有多名呈立正站姿的法國退伍軍人，臉上都帶著悲痛神情。

馬克宏說：「考慮未來，以及思索什麼是至關重要的事物，是我們根深柢固的義務。」

這場儀式是全球向1914到1918年一戰期間殉難的1000萬名士兵致敬，以及紀念終戰協定簽署百年的最主要重頭戲。

紀念儀式在上午11時響起的號角聲中落幕，代表1918年11月11日上午11時，法國西方戰線（Western Front）戰事結束。

川普的車隊沿著巴黎香榭麗舍大道（Champs Elysees）前往凱旋門途中，出現兩名來自激進女性主義團體費曼（Femen）的上空抗議者。

其中一名女子全身寫有「假和平製造者」字眼的塗鴉，她翻越圍欄，跑到距川普車隊後方僅數公尺的範圍內，隨即遭警方逮捕。

電視現場轉播畫面顯示，第二名抗議女子剛跑到香榭麗舍大道路邊，就被維安人員拖走。

費曼領袖之一的謝夫成柯（Inna Shevchenko）似乎透過社群媒體推特（Twitter），承認策動這起抗議事件。她發表推文說：「＠真正川普的送葬車隊前往凱旋門途中，費曼的運動人士兩度表示『歡迎』。」

一次大戰是人類史上最血腥的衝突之一，重塑歐洲的政治和人口結構。不過戰後的和平相當短暫，20年後，納粹（Nazi）統治下的德國四處侵略鄰國。

為了替今天的紀念儀式暖身，馬克宏過去一週巡視法國西部沿岸的城鎮和舊戰場，並針對民族主義在歐洲復甦的危險提出警告，表示這會對歐洲大陸構成威脅。今天他在演說中再度提及此事。

他警告，意識形態、宗教和漠視事實可能會遭濫用。他表示：「古老的惡魔正再次醒來，準備散播混亂與死亡。歷史有時會預告重演悲劇的模式，破壞我們以為以先人鮮血彌封就牢靠無虞的和平遺產。」

紀念儀式結束後，各國領袖回到艾里賽宮（Elysee Palace），接受馬克宏和第一夫人碧姬（Brigitte Macron）的午宴款待。

馬克宏今天下午還將主持巴黎和平論壇（Paris Peace Forum）的首次會議。此論壇尋求採取安全和治理的多邊策略，最終避免重蹈導致一戰爆發的覆轍。

梅克爾發表聲明指出，巴黎和平論壇顯示「如今有人決心要竭盡所能為世界帶來更加和平的秩序，我謹代表德國以充分堅定的信念做出前述表示，儘管我們知道還有許多工作尚待完成」。

主張「美國優先」國家主義政策的川普，不會出席巴黎和平論壇。但蒲亭預料會參加。