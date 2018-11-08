金援薩國46億認了金錢外交？中國外交部這麼說...

薩爾瓦多與中國在8月建交，強調這一決定為政治決斷，沒有任何經濟前提，但近日就傳出薩國接受中國1.5億美元的的金援。（路透）

2018-11-08 17:46

〔即時新聞／綜合報導〕薩爾瓦多總統桑契斯（Salvador Sanchez Ceren）近日訪問中國，獲1.5億美元（約台幣46.4億）援助。由於薩國8月與我斷交時稱「沒有任何經濟前提」，也讓這筆援助是否是在兌現「金錢外交」引發疑問。對此，中國外交部反駁，強調此筆援助聚焦的是民生領域。

根據《路透》報導，桑契斯結束訪中行程準備回國，過程中與中國國家主席習近平會面，敲定了13項合作計畫，46億元經費將用於社會與科技計畫上。

薩國在8月與中國建交時，便引發金錢外交質疑。中國外交部發言人陸慷當時在例行記者會上表示，薩爾瓦多政府決定與台灣斷交，是出於「一個中國」原則，是「政治決斷」，「沒有任何經濟前提」。

被問到46億元的援助是否說明台灣當時指控的「金錢外交」屬實？中外交部發言人華春瑩回應，中方願意為薩爾瓦多的經濟社會發展提供能力所及的幫助，援助聚焦在薩國緊迫的民生需求，例如賑災、糧食、供水及貧困學生的學習上，有利於薩爾瓦多百姓，與台灣聲稱的金錢外交沒有任何關係。