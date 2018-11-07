美大選彩虹飄揚 公開出櫃男同志當選科州州長

民主黨眾議員波利斯（Jared Polis，圖中）今（7）日當選科羅拉多州市長，成為美國史上首位先公開出櫃再當選的男同志州長。（路透）

2018-11-07 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國期中選舉在當地時間6日如火如荼展開，而科羅拉多州選民這回做了項創舉，即是他們選出美國史上首位先公開出櫃再當選的男同志州長波利斯（Jared Polis）。

綜合外媒報導，儘管民主黨俄勒岡州女州長布朗（Kate Brown）早在2015年當選前，公開雙性戀身分，而被賦予美國史上首位公開LGBT身分後再當選州長的頭銜；但這回波利斯則是首位在選前公開出櫃還當選州長的「男同志」。

波利斯自2009年擔任民主黨眾議院議員，並在2011年時，成為首位公開育有子女的男同志議員。這次州長選舉，波利斯的政見包括廢死、全民健保、加強槍枝管制、免費兒童早期教育，和投資科羅拉多州可再生資源等，他也曾藉由男同志身分，區分、比較自己與美國總統川普領導的政府之不同。

波利斯這回不負支持者，代表民主黨擊敗共和黨對手斯特普敦（Walker Stapleton），寫下歷史。而美國首位公開出櫃的男同志官員，則是紐澤西州前州長麥格瑞維（Jim McGreevey），但他是在2004年任職期間宣布消息，且事後不久因醜聞而下台。