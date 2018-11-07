打臉！中國不認再教育營 美智庫：新疆治安費增886億

美國智庫發表最新報告，指出新疆的治安費用竟暴增200億人民幣，但職業訓練費卻下降7%，打臉中國政府說法出入。（法新社資料圖）

2018-11-07 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府大規模建造「再教育營」，關押維吾爾人和其他穆斯林少數族裔，引來國際撻伐，但中國政府卻對外宣稱是「職業培訓所」。對此美國智庫分析中國財政資料後發表最新報告，指新疆的治安費用竟暴增200億人民幣，但職業訓練費卻下降7%，打臉中國政府說法出入。

據《CNN》報導，美國智庫詹姆斯頓基金會（The Jamestown Foundation）分析中國政府的財政資料，於5日發表報告書。報告書指出，新疆維吾爾自治區在2016到2017年間，與治安相關的建設費用比以往高出213%，大幅增加200億人民幣（約新台幣886.4億元）。

除此之外，若從支出項目來看，可發現許多項目都是翻倍成長，如「司法」支出上升118%、「收容設施管理」支出暴增239%，「區內其他治安支出」更多出351%。然而，職業訓練的相關支出反倒下降了7%，這完全打臉中國政府的說法。

報告指出，事實證明，這和中國宣稱是大規模培訓維吾爾族的職業技能的說法有出入，幾乎可以確定新疆自2017年以來，有許多失蹤的維吾爾族人都是強制被送到再教育營。