專家：抗(泡)疹藥預防阿茲海默症 台灣實驗獲證明

2018-11-07 00:30

〔中央社〕研究發現,(泡)疹病毒是阿茲海默症病因之一。英國分子神經生物學家伊札基指出,台灣進行的大規模樣本實驗已證明,使用特定抗(泡)疹藥物能夠預防這種疾病。

英國廣播公司(BBC)網站報導,阿茲海默症是最常見失智症,全球罹患人數超過3000萬人。不幸的是,這種病無法治癒,只能依靠藥物緩解症狀。

英國曼徹斯特大學(University of Manchester)分子神經生物學榮譽退休教授伊札基(Ruth Itzhaki)在學術討論網站The Conversation撰文「(泡)疹導致阿茲海默症:證據愈來愈充足」(Alzheimer's disease: mounting evidence that herpes virus is a cause),內容提到,她的研究找到一種治療的方法。

文章提到:「我發現了迄今為止最有力證據,表明(泡)疹病毒是阿茲海默症病因之一,這說明安全有效抗病毒藥物或可治療這種疾病,甚至可以給兒童接種疫苗加以預防。」

文章指出,造成阿茲海默症的病毒,即第一型單純(泡)疹病毒(HSV1),以導致唇(泡)疹感染較為人熟知。大多數人會在嬰兒期受到感染,病毒隨後在周圍神經系統(腦和脊髓以外的神經系統)中保持休眠狀態。有時如果壓力大,病毒就會活化,有些人就會出現唇(泡)疹。

伊札基指出,1991年發現許多老年人的大腦中也有HSV1病毒。在1997年又證明,腦中存在APOE4基因的人,罹患阿茲海默症的風險很高。

(泡)疹病毒有可能在大腦中活躍起來,還可能會反覆活躍,從而不斷累積損傷。腦內有HSV1病毒的APOE4基因攜帶者,患阿茲海默症的機率是非病毒及基因攜帶者的12倍。

後來又發現,細胞感染HSV1病毒會導致大腦中β-類澱粉蛋白(beta-amyloid protein)和異常的Tau蛋白積累,這正是阿茲海默症的特徵。

伊札基提到,HSV1病毒是阿茲海默症主因,它會隨著老年人免疫系統逐漸衰退而進入大腦,之後潛伏腦中,處於休眠狀態。當出現壓力,免疫系統減弱,或因其他微生物感染而誘發腦部發炎時,就會重新活化。

病毒再活化會使受感染細胞直接受到病毒傷害,誘發炎症。反覆活化則會累積損害,最終導致攜帶APOE4基因的人罹患阿茲海默症。

伊札基指出,先前研究發現,抗(泡)疹的抗病毒藥物阿昔洛韋(Acyclovir)能夠阻斷HSV1病毒複製自身DNA,從而降低受HSV1病毒感染細胞中的蛋白累積程度。

她表示,相關研究說明(泡)疹病毒和阿茲海默症的關聯,但並不能證明(泡)疹病毒就是真正病因。證明微生物是不是病因,唯一方法可能是使用具針對性的抗微生物劑,或是接種特定疫苗,看看能否顯著減少這種疾病。

伊札基最後提到:「令人振奮的是,在台灣已進行大規模樣本實驗,證明使用特定抗(泡)疹藥物能夠預防阿茲海默症。希望其他國家若有這方面實驗,也會出現類似的結果。」(編輯:何宏儒/嚴思祺)1071106