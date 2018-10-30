不滿被「劇透」！俄羅斯工程師謀殺同事未遂

南極喬治王島上的俄羅斯研究基地，10月9日發生一起謀殺未遂案，起因竟是因為嫌犯不滿被「劇透」。圖為南極。（資料照，法新社）

2018-10-30 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕南極10月9日發生了史上首起謀殺案，兇嫌的行兇動機近日出爐，沒想到竟是因為一直瘋狂被「劇透」，太過不滿才拿菜刀意圖殺人。

綜合媒體報導，在南極喬治王島（King George Island）上的俄羅斯研究基地，10月9日發生一起謀殺未遂案，55歲的工程師謝維斯基（Sergey Savitsky）用菜刀刺傷了52歲的焊接工比羅格佐（Oleg Beloguzov），被部分外媒稱為「南極史上首起謀殺案」。

近日警方調查結果出爐，謝維斯基的行兇動機竟然是因為不滿比羅格佐一直「劇透」他正在閱讀的小說劇情，加上酒精的催化，謝維斯基才憤而拿菜刀刺向比羅格佐的心臟，事發後比羅格佐被送往智利的醫院急救治療，沒有生命危險。被拘禁的謝維斯基也表示他相當後悔犯行。

事實上在南極由於物資、交通不便，生活中的消遣娛樂只有運動設施、圖書館，和2台俄羅斯電視頻道可以看，生活相當苦悶無聊，謝維斯基可能是因為連僅有的娛樂都被剝奪，才會如此不滿，失去理智行兇。

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