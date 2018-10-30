將中國踢出5G 澳洲情報官員：潛在風險與威脅太高

美國和澳洲政府先後下令禁止購買中國華為、中興5G產品。（美聯社）

2018-10-30 18:57

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲政府在8月下令禁止中國華為與中興通訊參與5G網路的建設，澳洲通訊情報局（ASD）局長伯吉斯（Mike Burgess）昨（29日）表示，若讓中國參與澳洲5G網路建設工程，這潛在風險將威脅到整個網路。

「嗨，網路，我是澳洲通訊情報局。潛水已久，首次浮出水面。」綜合外媒報導，英國政府通訊總部（GCHQ）或美國國家安全局（NSA）的姐妹機構澳洲通訊情報局（Australian Signals Directorate）日前開始在推特PO文，隨後又PO出一張內含密碼的視覺圖片，內容為該組織名稱的縮寫，以及伯吉斯29日的演說重點。

伯吉斯29日在一場名為「從陰影中走出來」的演講中，解釋為何澳洲政府決定禁止中國電信大廠華為，與中興通訊參與澳洲5G網路的建設。他表示：「未來5G技術將支持澳洲人每天都依賴的通訊技術，包含我們的健康系統和遠端手術的應用，或無人駕駛汽車和電力、供水等運作，應有盡有。如果這個網路有任何地方潛藏風險，都會威脅到整個網路。」

伯吉斯說，本局認為，若讓「高風險」業者參與建設作業，網路將無法得到保護，因此強烈建議必須排除高風險業者參與建設持續發展的5G網路。

日前有澳洲媒體爆料，遭「逼宮」下台的澳洲前總理滕博爾（Malcolm Turnbull）在下台前的最後1個禮拜，下令禁止中國華為參與5G網路的建設前，曾以秘密熱線打電話給美國總統川普。