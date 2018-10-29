網路攻擊威脅日益增多 日本自衛隊擬對外招聘「白色駭客」

日本防衛省為了因應日漸增長的網路攻擊，自2019年度起，將自衛隊「網路防衛隊」的部分業務委託外包，以5年以內任期、年收入超過2000萬日圓的事務次官級待遇招聘人才。（路透）

2018-10-29 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛省為了因應日漸增加的網路攻擊，自2019年度起，將自衛隊「網路防衛隊」的部分業務委託外包，以5年內任期、年收入超過2000萬日圓（約新台幣553萬元）的事務次官級待遇招聘，若是參與網路攻擊防禦的IT技術人員「白色駭客」（white hacker，具有善意目的的駭客），精通尖端技術可獲得數千萬日圓年收入。

根據《日經中文網》報導，網路領域被定位為繼陸海空之後的新型「戰場」，安全保障重要性正逐漸提高，若網路攻擊導致電力和鐵路等基礎設施陷入癱瘓，將發生嚴重混亂。不過日本在網路部隊人才培養落後於各國，美國應對網路攻擊的部隊據悉達到約6000人，而中國則達到10萬人規模。

據了解，防衛省網路防衛隊截至2018年度末將達到150人規模，計劃到2019年度末增加5成，達到220人，相關經費已經列入相應年度預算的概算要求，並討論在固定任期內對外招募具備出色技術及知識的專家。