手伸到南極了！傳中國將在南極建永久機場 以獲空域管理發言權

中國即將在南極建永久機場，以獲取空域管理發言權，圖為中國雪鷹601飛機。（圖擷取自網路）

2018-10-29 07:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國第35次南極考察隊將於11月2日乘搭雪龍號前往南極，而據報導，中國官方釋出訊息，指這次任務將是在南極冰蓋上開始興建中國第一個永久機場。而這個項目早在3年就已開始籌劃，這次將進行動工，跑道預計為長1500公尺、寬80公尺。

中國《科技日報》報導，官方指出，這次預定建造的基礎設施，除了跑道之外，還要建停機坪、候機樓等，做為雪鷹601極地固定翼飛機的南極母港機場，未來，還要進一步選址擴建航空港，未來的南極機場也將建構一個南極航空網，以做為未來中國大型飛機運行的母港機場。

雪鷹601可搭載多種科學觀測設備，巡航速度每小時380公里，航程3440公里，在過去2年起降71次，乘客146名，主要原因是運作問題無法獲得解決，先是科研飛行不准帶乘客，且雪鷹601託管在加拿大，依當地法律不每次乘客不超過18人；其次，雪鷹601飛到南極，則停放在俄羅斯的機場，以致每次都要溝通，而溝通老是要長時間及一長串，至中國運作頗為艱難。

中國在南極有數個考察站，這次建永久機場位置位在中山站週邊28公里處，而早在2009年、2010年，中國已分別在南極的崑崙站、及南極內陸各建一座簡易機場，而在南極內陸的飛鷹機場，同時存放數百桶航空煤油，用於固定翼飛機緊急備降或加油補給。