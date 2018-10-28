德媒專訪我外交部長 中駐德大使跳腳

2018-10-28 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕我國外交部長吳釗燮日前接受德國媒體南德日報（Süddeutsche Zeitung）專訪，暢談兩岸的外交議題與我國面臨的外交處境；結果報導內容引起中國駐德國大使館不滿，中國駐德國大使史明德在26日發布聲明，厲聲批評南德日報「藐視國際社會與德國政府奉行的一個中國政策」、「刻意製造一中一台」，中方對此表示嚴重不滿和堅決反對。

史明德在聲明中指出，台灣問題根本不是什麼「民主」問題，而是涉及中國的國家、民族利益問題；一些人打著「國際孤兒」的幌子博取「同情」，以「人權」和「民主」的名義搞分裂活動，注定失敗；他強調，台灣是中國不可分割的一部分，維護國家統一是包括德國在內的任何主權國家的基本底線，中國的主權統一和領土完整同樣不容侵犯；當今中國不容許任何人、任何行為挑釁和侵犯主權和領土完整。

史明德表示，「台灣海峽兩岸是一家人，沒有任何力量能把我們分開」，2017年台灣與大陸貿易額1993億美元，台灣民眾赴大陸探親、旅遊、學習、工作587萬人次，台商在大陸投資47億美元；他強調，中國雖尚未實現國家完全統一，但兩岸互融互通已成大勢，我們維護國家統一有堅定的決心，同時也有充分的戰略耐心，「我們已經多次表示，願意在一個中國框架內就兩岸政治問題同台灣方面進行平等協商，作出合情合理安排。」

他指出，中國一直支持德國謀求民族統一，因而有理由期望德方在中國的民族問題上採取同樣的態度，認清「台獨」在德活動對雙邊關係以及地區和平與穩定的破壞性和危害性；希望德國人民能設身處地，更多理解十三億中國人民對自身國家統一的恆久追求。