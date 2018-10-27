抵美秒吐真心話！中青年疾呼：台灣民主，絕不能被老共統一

2018-10-27 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕一名中國蘇州大學剛畢業的知識青年，長年追求民主，希望中國能更加進步。他昨（26）日在Youtube表示，客觀來看「台灣、中國早就是兩個獨立政府」，更表示，「台灣人已經有自由了，絕不能被獨裁統一」。

這名中國知識青年是中國江蘇人，日前請了長假到美國旅遊，這幾日也將自己所見所聞分享在Youtube上。他在昨日發布的Youtube影片中提到，從客觀的角度來看，台灣跟中國早就是兩個不同的政治實體。他指出，國際上，台灣政府以及中國政府已經被視為兩個獨立的政府，他也舉例，中國人自己在談話時，並不會把台灣、中國混為一談，提到中國就是指中國，並不會包括台灣。

接著這名中國青年也提出台灣不願與中國統一的原因，他指出，最簡單的原因，就是中國不「民主」。他表示，自己身邊的朋友，如果有一天中國變民主了，是否願意見到台灣和中國統一時，不少人都表示願意。他也因此認為，「民主」兩字，就是為什麼台灣不少人願意與美國、日本統一，就是不願意與中國統一的原因。

他感嘆，台灣如果跟中國統一，看個Youtube、臉書都要翻牆，Google沒了得用百度，原本的投票權要被沒收，更失去言論自由，一罵政府就要「被失蹤」，對官員的財產、收入提出疑慮，馬上被以「顛覆國家政權罪」抓起來，如果他是台灣人，「我也不想被統一」！

在這部影片PO出後，引起不少台灣人與中國人的共鳴，紛紛在影片下方留言，佩服他敢講出批評中國的意見，也有許多網友替他擔心，表示「你這樣還回的去中國嗎？」對此這名中國青年凜然回應：「我是中國江蘇人，人生而自由，沒有什麼比自由更寶貴！今天台灣人已經有自由了，絕不能被獨裁統一」！

中國知識青年談話影片