窮孩子也能有尊嚴 日暖大叔用「無聲投幣箱」賣章魚燒

日本一位賣章魚燒的大叔透過特別的收款方式，讓家境不好的小朋友可以免費吃章魚燒、也不會被別人知道。（圖擷自推特）

2018-10-23 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕日本一位賣章魚燒的大叔最近在網路上爆紅，因為這位大叔賣東西的方式相當特別，年紀越小的孩子就能用越便宜的價格吃到章魚燒。而且他還推出一種特別的收款方式，讓家境不好的小朋友可以免費吃章魚燒、也不會被別人知道，保有尊嚴。

綜合報導指出，日本52歲的水野晃男是一位章魚燒小販，他常開著小貨車到各地賣章魚燒給小朋友。他賣的章魚燒價格會依顧客年紀而有不同，國中生可以用50日幣（約14元台幣）買6到8個章魚燒，小學生則只要10日幣（約3元台幣）。

而且水野晃男想出一種特別的收款方式，他在車上放了一個「拳骨箱」讓顧客投錢，由於箱底鋪了毛巾，因此投入硬幣時不會發出聲響。而且他要求顧客投錢時要把零錢握在拳頭裡、別讓其他人看到你拿的錢，而且手伸進去後一定要輕放。這樣如果小朋友家境不好，也可伸入沒有拿零錢的拳頭，而且其他人並不會知道，因此能保有尊嚴。

最近水野晃男的故事在日本推特上引來瘋傳，吸引了27萬人按讚，不少人看了都直言，「真是感謝有這樣的人！」、「天使。」、「他真是好人。」、「心裡暖了起來。」